Apple: Trump-Zölle erhöhen Kosten um 900 Millionen

Apple ist Medienberichten zufolge gerade dabei, die iPhone-Produktion in Indien auszubauen. Bisher werden die mit Abstand meisten iPhones in China gebaut. Trump verhängte für Waren aus China Zölle von insgesamt 145 Prozent – setzte sie dann aber für Elektronik wie Smartphones und Laptops vorläufig aus. Cook sagte dem Sender CNBC, zuletzt seien rund 50 Prozent der in den USA verkauften iPhones aus Indien geliefert worden. Im kommenden Quartal werde Apple den US-Markt mit iPads, Mac-Computern und Computer-Uhren fast ausschließlich von Vietnam aus versorgen, ergänzte er in der Telefonkonferenz.