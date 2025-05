„Tragisch, dass ein schönes Fest so traurig endet“

Tragisches Ende einer Brauchtumsfeier im Salzkammergut: Mit dem Rad wollte ein 62-Jähriger von einem Maibaumfest nachhause fahren, doch er kam dort nie an. Am nächsten Morgen wurde er nur mehr tot aufgefunden. Ortschef Peter Harringer hatte beim Fest noch mit dem späteren Opfer gesprochen. Ein Ort in Trauer.