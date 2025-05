Europa? Für Hartberg klappt‘s nur über „Umwege“

„Mir war der Ausgang des Spiels sowas von egal – das, was ihr geschafft habt, war das Größte für diesen Verein.“ Immer wieder kamen zuletzt in Klagenfurt Fans auf die Funktionäre und Verantwortlichen des TSV Hartberg zu, bedankten sich, klopften ihnen auf die Schultern. Die Oststeirer organisierten rund um das erste Endspiel des Vereins in seiner 79-jährigen Geschichte ein Fußballfest, das mehr als 7500 Hartberg-Sympathisanten in und rund um die Wörthersee-Arena feierten. „Die Fans waren für unsere Verhältnisse eine 10 von 10 – Weltklasse!“, lobte Spielmacher Donis Avdijaj.