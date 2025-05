Kurios! Crew vergisst Werkzeug in Norris‘ Auto

Ein kurioses Erlebnis hatte Norris, der während des Trainings lose Gegenstände in seinem McLaren bemerkte. „Ihr habt da Werkzeug im Cockpit gelassen“, funkte der WM-Zweite an seinen Kommandostand. Beim folgenden Boxenstopp warf der Brite, der am Ende Zwölfter wurde, unter anderem eine Stablampe aus seinem Auto.