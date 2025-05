„A schene Gitschn“: So tickt die neue Miss Alpin

Draußen scheint die Sonne und am Himmel ist keine einzige Wolke zu sehen – bei dem frühlingshaften Wetter sollte man eigentlich jede freie Minute im Freien verbringen. Doch für das Interview mit der „Krone“ hat es sich Larissa Ranacher (22) gemeinsam mit Busenfreundin Nina in der rund 70 Quadratmeter großen Zweier-WG direkt am Innsbrucker Südring – und unweit der Pädagogischen Hochschule – bereits gemütlich gemacht.