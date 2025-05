Musk soll US-Amt für eigene Deals genutzt haben

Der Vorwurf, dass Elon Musk seine Position im Weißen Haus für sein Unternehmen Starlink ausnutzen könnte, stammt von demokratischen Senatoren, darunter einige der ranghöchsten. „Staatsbedienstete müssen den Amerikanern dienen, nicht ihren eigenen Bankkonten“, finden sie am Freitag in einem Brief an den US-Präsidenten Donald Trump deutliche Worte.