Bürgermeister fand seinen toten Sohn (30)

„Bei uns kennt jeder jeden. Wir sind alle betroffen“ – in Lichtenau im Mühlkreis (Bezirk Rohrbach) blieb am Mittwoch die Zeit kurz stehen, als sich die Nachricht verbreitete, dass Sebastian N. (30) tot ist. Und dass ihn sein eigener Vater, der seit 22 Jahren Bürgermeister in der kleinen, kaum 600 Einwohner zählenden, Gemeinde ist, gefunden hatte.