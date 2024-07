Hetz-Netzwerk auch in Wien weiter sehr aktiv

In einer konzertierten Aktion zerschlug am Mittwoch der deutsche Verfassungsschutz ein Netzwerk eines islamistischen Vereins. Die Videos und Bilder gingen um die Welt. Nach Einschätzung der Experten handle es sich dabei um ein „bedeutendes Propagandazentrum des Irans in Europa“. Das Problem: Die Hintermänner sind auch in Wien keine Unbekannten.