Wann man seinen Sitzplatz anbieten soll

Mit dem Überlassen des eigenen Sitzplatzes in Bus oder U-Bahn ist es so eine Sache: Was dem Platzanbieter wie eine Selbstlosigkeit vorkommt, das kann auf den Angesprochenen wie eine Beleidigung wirken. Denn das Anbieten eines Sitzplatzes läuft letzten Endes immer auf einen Vergleich zweier Personen hinaus, wobei beide naturgemäß eine unterschiedliche Einschätzung ihrer eigenen Person wie auch ihres Gegenübers besitzen.