Neuer ÖLV-Rekord für Lisa Redlinger!

Ganz starke Leistung von Ländle-Leichtathletin Lisa Redlinger! Die Lustenauerin siegte beim Vienna 5k und stellte mit ihrer Zeit von 15:34 Minuten einen neuen österreichischen Rekord im 5000 Meter-Straßenlauf auf. Sie unterbot damit auch das Limit für die Straßenlauf-WM in Kopenhagen (Dän) im September. Schon in der vergangenen Woche war die 23-Jährige in Zürich über 10 Kilometer mit einer Zeit von 32:29 Minuten neuen Vorarlberger Landesrekord gelaufen.