Neuer ÖLV-Rekord für Lisa Redlinger!

Die Ländle-Leichtathletinnen waren in den vergangenen Tagen ganz stark unterwegs. Lisa Redlinger markierte einen neuen österreichischen Rekord und schaffte das WM-Limit im 5000 Meter-Straßenlauf, Pauline Schedler verbesserte ihren eigenen VLV-Rekord über die 800 Meter.
Ganz starke Leistung von Ländle-Leichtathletin Lisa Redlinger! Die Lustenauerin siegte beim Vienna 5k und stellte mit ihrer Zeit von 15:34 Minuten einen neuen österreichischen Rekord im 5000 Meter-Straßenlauf auf. Sie unterbot damit auch das Limit für die Straßenlauf-WM in Kopenhagen (Dän) im September. Schon in der vergangenen Woche war die 23-Jährige in Zürich über 10 Kilometer mit einer Zeit von 32:29 Minuten neuen Vorarlberger Landesrekord gelaufen.
Limit für Schedler
Grund für Jubel gab es auch für ihre Teamkollegin Pauline Schedler, die Eggerin holte sich mit einer Zeit von 2:07,34 Minuten über 800 Meter das U20-WM-Limit, zudem stellte die 18-Jährige erneut einen neuen Landesrekord in der U20, U23 und Allgemeinen Klasse auf.
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