Wegen Nahwärme-Leitungen: Temporäre Sperre der L3

Bis 18. Juli wird aufgrund von Leitungsverlegungen in der Brühlstraße wird ein Teilabschnitt der L3 in der Marktgemeinde Wolfurt gesperrt. Konkret geht es dabei um den Abschnitt zwischen der Kreuzung mit der Weberstraße sowie der Kreuzung mit der Flotzbachstraße.
Während dieses Zeitraums wird der Verkehr über die Nachbargemeinde Lauterach umgeleitet. Für Linienbusse und den Anrainerverkehr wird eine Ampelregelung eingerichtet, um eine möglichst direkte Zufahrt zu gewährleisten. Radfahrer können den Baustellenbereich über eine kleinräumige Umleitung umfahren.
Anbindung des Gewerbegebiets „Hohe Brücke“
Mit der Nahwärme Weidach treiben die Projektpartner Stadtwerke Bregenz, Marktgemeinde Wolfurt und „illwerke vkw“ den Ausbau der nachhaltigen Wärmeversorgung voran. In Wolfurt wird in den kommenden Monaten die Netzinfrastruktur in Richtung Gewerbegebiet „Hohe Brücke“ geschaffen.
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