Biker (62) kracht in Frontlader eines Traktors

Kurz nach dem Unglück geriet auch noch das Motorrad der Verletzten in Brand. Dieses konnte zwar noch vor dem Eintreffen der Polizei gelöscht werden, hat aber nur mehr Schrottwert. Der Traktorlenker blieb glücklicherweise unverletzt. An seinem Gefährt entstand leichter Schaden. Die Freiwillige Feuerwehr Kennelbach war mit drei Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften vor Ort. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die L2 in beiden Fahrtrichtungen gesperrt.