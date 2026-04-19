Biker (62) kracht in Frontlader eines Traktors

Im Landeskrankenhaus Bregenz endete die Ausfahrt für einen Biker am Donnerstagbend, nachdem er mit einem Traktor kollidiert und gestürzt war. Der Mann war auf der L2 im Gemeindegebiet von Kennelbach unterwegs, als ein 46-jähriger Traktorlenker, der ihm entgegenkam, nach links auf den Hof einbiegen wollte.
Als der Traktor auf seiner Fahrbahn auftauchte, konnte der Motorradfahrer nicht mehr rechtzeitig bremsen, er krachte frontal gegen den Frontlader des Traktors. Nach dem Zusammenstoß blieb der 62-Jährige verletzt liegen. Nach der Erstversorgung durch die herbeigerufenen Rettungskräfte wurde er mit der Rettung ins Landeskrankenhaus nach Bregenz gebracht.
Kurz nach dem Unglück geriet auch noch das Motorrad der Verletzten in Brand. Dieses konnte zwar noch vor dem Eintreffen der Polizei gelöscht werden, hat aber nur mehr Schrottwert. Der Traktorlenker blieb glücklicherweise unverletzt. An seinem Gefährt entstand leichter Schaden. Die Freiwillige Feuerwehr Kennelbach war mit drei Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften vor Ort. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die L2 in beiden Fahrtrichtungen gesperrt.
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