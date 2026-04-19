Wer hat’s erfunden?

Wer hätte das gedacht! Das Mutterland des Fußballs, zumindest des europäischen, ist gar nicht so weit weg! Das bemerkte „Krone“-Kolumnist Harald Petermichl bei genauerer Betrachtung der Aktivitäten der Eidgenossen. Denn die haben nicht nur Heidi, Ricola und das Taschenmesser erfunden, sondern auch den Kontinentalfußball.
Dass Hermann Hesses Zeile „Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne“ in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt seine Gültigkeit nie so recht entfalten konnte, ist allen, die aus den Augenwinkeln die deutsche Zweite Liga verfolgen, mittlerweile bekannt. Und nachdem sich die Sportredaktionen landauf, landab so ganz allmählich wieder einzukriegen beginnen, was mehr oder weniger originelle Wortspielereien betrifft, bloß weil die Düsseldorfer Fortuna ihren Übungsleiter Markus Anfang durch den Kollegen Alexander Ende ersetzt hat, um dem Drittliga-Abgrund doch noch zu entgehen, ist es an der Zeit, sich endlich wieder den wirklich wichtigen Dingen zuzuwenden. Deshalb ist es angebracht, herzliche Glückwünsche über den Rhein zu senden, wo der FC St. Gallen heute sein 147. Wiegenfest feiert.
Auf den ersten Blick klingt das nach einer Story, die höchstens eine Meldung im Lokalteil des St. Galler Tagblatts wert sein könnte, aber das ist so nicht richtig. Denn der FC St. Gallen 1879, wie er heute offiziell heißt, ist nicht nur der älteste noch bestehende Fußballverein der Schweiz, sondern auch des gesamten europäischen Festlands. Zwar teilt man sich dieses Prädikat, weil die Quellenlage ein wenig wackelig ist, mit dem inzwischen fünftklassigen Kjøbenhavns Boldklub, wo begabte Dänen ebenfalls seit 1879 kicken, aber das tut der Sache keinen Abbruch. Denn seit 1857, als mit dem FC Sheffield der erste Fußballverein weltweit gegründet wurde, waren tatsächlich nur 22 Jahre vergangen, bis auch bei den Eidgenossen „Association Football“ gespielt wurde. Zum Vergleich: Der First Vienna FC stammt aus dem Jahr 1894 und der älteste deutsche Club, der BFC Germania aus dem Berliner Stadtteil Tempelhof, wurde 1888 gegründet.
Und so dürfen sich unsere Nachbarn zu Recht damit rühmen, nicht nur Heidi, das Schweizermesser, das Milchpulver, das Rote Kreuz und ein gewöhnungsbedürftig schmeckendes Bonbon mit einer Mischung aus dreizehn Kräutern, das gegen Heiserkeit, Halsschmerzen und Husten helfen soll, erfunden zu haben, sondern ebenso den Kontinentalfußball. Wenn auch mit kleinen Anfangsproblemchen. Denn beim ersten dokumentierten Bewerbspiel, das man gegen Grasshoppers Zürich am 1. Mai 1892 zu Hause mit 0:1 verlor, regten sich die Zürcher über zu kleine Tore auf und gewannen folgerichtig das Rückspiel mit Toren in Originalgröße mit 6:0. Danach rüsteten auch die St. Galler auf das Standardmaß auf, um keine Gereiztheiten aufkommen zu lassen. Die 8 yards x 8 feet haben allerdings die Engländer erfunden.
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