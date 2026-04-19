Wer hat’s erfunden?

Auf den ersten Blick klingt das nach einer Story, die höchstens eine Meldung im Lokalteil des St. Galler Tagblatts wert sein könnte, aber das ist so nicht richtig. Denn der FC St. Gallen 1879, wie er heute offiziell heißt, ist nicht nur der älteste noch bestehende Fußballverein der Schweiz, sondern auch des gesamten europäischen Festlands. Zwar teilt man sich dieses Prädikat, weil die Quellenlage ein wenig wackelig ist, mit dem inzwischen fünftklassigen Kjøbenhavns Boldklub, wo begabte Dänen ebenfalls seit 1879 kicken, aber das tut der Sache keinen Abbruch. Denn seit 1857, als mit dem FC Sheffield der erste Fußballverein weltweit gegründet wurde, waren tatsächlich nur 22 Jahre vergangen, bis auch bei den Eidgenossen „Association Football“ gespielt wurde. Zum Vergleich: Der First Vienna FC stammt aus dem Jahr 1894 und der älteste deutsche Club, der BFC Germania aus dem Berliner Stadtteil Tempelhof, wurde 1888 gegründet.