Florianijünger mussten Containerbrand löschen

Zu einem brennenden Müllcontainer musste die Feuerwehr Bregenz Vorkloster am Sonntag ausrücken. Der auf der Straße abgestellte Container hatte aus bislang unbekannter Ursache Feuer gefangen. Anrainer konnten den Brand zwar noch vor Eintreffen der Florianijünger eindämmen, doch stieg immer noch Rauch aus dem Behältnis.