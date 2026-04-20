Florianijünger mussten Containerbrand löschen

In Bregenz (Vorarlberg) hatte sich am Sonntagabend Abfall in einem Restmüllcontainer entzündet. Die Feuerwehr rückte aus, um die Lage wieder unter Kontrolle zu bringen.
Zu einem brennenden Müllcontainer musste die Feuerwehr Bregenz Vorkloster am Sonntag ausrücken. Der auf der Straße abgestellte Container hatte aus bislang unbekannter Ursache Feuer gefangen. Anrainer konnten den Brand zwar noch vor Eintreffen der Florianijünger eindämmen, doch stieg immer noch Rauch aus dem Behältnis.
Die Feuerwehr übernahm die Nachlöscharbeiten und führte anschließend noch eine Kontrolle durch. Durch den Vorfall wurde glücklicherweise niemand verletzt.
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