Finale Meisterkonzerte mit Duo-Rezital

Ganz anders, sehr schwerblütig und immer wieder auch aufgewühlt, zeigte sich die Violinsonate Nr. in f-Moll von Sergei Prokofiev. Im stalinistischen Russland 1946 von David Oistrach uraufgeführt und von diesem sehr geschätzt, ist die Sonate mit ihren klangmalenden Effekten nahe an Filmmusik. Aus ihrer georgischen Heimat brachten die beiden Musiker ein Stück von Josef Bardanashvili mit, das er dem 2019 verstorbenen, bedeutenden Komponisten Giya Kancheli gewidmet hat. Es war ein lyrisches, nah an der Volksmusik befindliches Stück, das die beiden wunderbar zart spielten. Lisa Batiashvili und Giorgi Gigashvili fanden auch den richtigen Ton für die bedeutende Sonate in A-Dur für Violine und Klavier von César Franck, und hier war die große romantische Geste gefordert, aber auch ein sicheres Formgefühl. Denn durch die vier Sätze dieses Werks zog sich eine „Idee fixe“, ein einziger musikalischer Grundgedanke.