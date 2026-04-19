Mann stürtzt aus über 3 Metern Höhe auf Betonboden

Verletzt musste ein 39-Jähriger am Samstagabend ins Krankenhaus gebracht werden. Der Mann hatte bei Renovierungsarbeiten an einem Wohnhaus in Dornbirn (Vorarlberg) geholfen und war durch das Dach gestürzt.
Bereits in den Tagen davor war der Hausbesitzer damit beschäftigt gewesen, das Dach seines Wohnhauses zu erneuern Am Samstag half ihm sein 39-jähriger Kollege. Gegen 18.30 Uhr, nachdem sämtliche Dachziegel entfernt worden waren und lediglich die Holzsparren sowie die Unterdeckplatten auf dem Dach lagen, wollten die beiden dieses mit einer Plane abdecken, um es vor Regen zu schützen.
Platte gab unter Gewicht nach
Nach Angaben der Polizei dürfte der 39-Jährige dabei versehentlich auf eine Unterdeckplatte statt auf einen Sparren getreten sein. Die Platte gab unter seinem Körpergewicht nach, der Mann stürzte daraufhin etwa 3,40 Meter in die Tiefe und schlug auf dem Betonbodes des darunterliegenden Dachbodens auf.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.