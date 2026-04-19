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Bei Dacharbeiten

Mann stürtzt aus über 3 Metern Höhe auf Betonboden

Vorarlberg
19.04.2026 11:30
Symbolbild.
Symbolbild.(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Verletzt musste ein 39-Jähriger am Samstagabend ins Krankenhaus gebracht werden. Der Mann hatte bei Renovierungsarbeiten an einem Wohnhaus in Dornbirn (Vorarlberg) geholfen und war durch das Dach gestürzt. 

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Bereits in den Tagen davor war der Hausbesitzer damit beschäftigt gewesen, das Dach seines Wohnhauses zu erneuern Am Samstag half ihm sein 39-jähriger Kollege. Gegen 18.30 Uhr, nachdem sämtliche Dachziegel entfernt worden waren und lediglich die Holzsparren sowie die Unterdeckplatten auf dem Dach lagen, wollten die beiden dieses mit einer Plane abdecken, um es vor Regen zu schützen.

Platte gab unter Gewicht nach
Nach Angaben der Polizei dürfte der 39-Jährige dabei versehentlich auf eine Unterdeckplatte statt auf einen Sparren getreten sein. Die Platte gab unter seinem Körpergewicht nach, der Mann stürzte daraufhin etwa 3,40 Meter in die Tiefe und schlug auf dem Betonbodes des darunterliegenden Dachbodens auf. 

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