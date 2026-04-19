Bei Driftmanöver in Gegenverkehr gekracht

Die beiden Lenker kamen beim Zusammenprall glücklicherweise ohne Verletzungen davon. An den Fahrzeugen hingegen entstand erheblicher Sachschaden. Besonders erwähnenswert: Nicht der Unfalllenker, sondern der zweite Autofahrer, verweigerte sowohl den Alkoholtest als auch eine Suchtmitteluntersuchung. Dem 26-Jährigen droht deshalb ein längerer Führerscheinentzug, denn bei einer Verweigerung gilt für alle weiteren Verfahrensschritte automatisch der höchste Alkoholwert (1,6 Promille).