Bei Driftmanöver in Gegenverkehr gekracht

Mit überhöhter Geschwindigkeit driftete ein 20-jähriger Pkw-Lenker am frühen Samstagabend von Dornbirn über die L190 in Richtung Bregenz. Die Sache ging nicht lange gut: Der junge Mann verlor die Kontrolle über das Fahrzeug und knallte in das Auto eines entgegenkommenden Lenkers.
Die beiden Lenker kamen beim Zusammenprall glücklicherweise ohne Verletzungen davon. An den Fahrzeugen hingegen entstand erheblicher Sachschaden. Besonders erwähnenswert: Nicht der Unfalllenker, sondern der zweite Autofahrer, verweigerte sowohl den Alkoholtest als auch eine Suchtmitteluntersuchung. Dem 26-Jährigen droht deshalb ein längerer Führerscheinentzug, denn bei einer Verweigerung gilt für alle weiteren Verfahrensschritte automatisch der höchste Alkoholwert (1,6 Promille).
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