Skepsis im Ländle um neues Ranking für Schulen

Auch für Lehrkräfte sieht Loser Folgen. „Der Alltag ist jetzt schon sehr herausfordernd.“ Zusätzlicher Druck könne die Situation verschärfen. „Es werden Probleme geschaffen, die niemand braucht.“ Auch bei der Elternvertretung überwiegt die Skepsis. „Einen echten Mehrwert sehe ich nicht“, sagt Michael Tagger vom Landeselternverband. Er warnt vor Überforderung. „Man muss aufpassen, dass es zu keiner Informationsüberflutung kommt.“ Die Einordnung sei komplex, viele Eltern könnten die Daten nur schwer richtig deuten. „Die Gefahr von Fehlinterpretationen besteht durchaus.“ Dass Eltern Schulen vergleichen, sei an sich nichts Neues. „Das gab es schon immer.“ Die Rolle der Elternvertretung sieht das Ministerium zwar gestärkt, doch Tagger bleibt zurückhaltend. „Selbst bei hohem Engagement kann die Elternberatung nur bedingt solche Daten sinnvoll nutzen.“