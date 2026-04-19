Lenn Jastremski ist ein echtes Mentalitätsmonster

Die Austria hat in den zwei letzten Runden voll in die Spur gefunden und mit dem 3:0 gegen Rapid II erneut ein deutliches Statement in Sachen Aufstieg gesetzt. Fakt ist, dass St. Pölten im heutigen Sonntagsspiel gegen Liefering bereits ordentlich unter Druck steht. Spielerisch gibt es in der Liga stärkere Teams als Lustenau, doch die Mader-Elf scheint im Finish auf die richtigen Tugenden zu setzen. Nämlich, dass man auf dem Platz alles lässt, was man hat, wie es Torschütze Lenn Jastremski zusammenfasste. Der Deutsche ist dafür das beste Beispiel. Auch wenn es nicht klappt, lässt er sich nicht hängen. „Er ist auch im Training ein richtiges Mentalitätsmonster“, lobt Trainer Markus Mader den vorbildlichen Einsatz des 25-Jährigen.