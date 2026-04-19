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Bei Austria Lustenau

Lenn Jastremski ist ein echtes Mentalitätsmonster

2. Liga
19.04.2026 09:30
Gegen Rapid II traf Lenn Jastremski erstmals in dieser Saison, die Erleichterung war ihm ...
Gegen Rapid II traf Lenn Jastremski erstmals in dieser Saison, die Erleichterung war ihm anzusehen.(Bild: GEPA)
Porträt von Dietmar Hofer
Von Dietmar Hofer

Austria Lustenau-Stürmer Lenn Jastremski gilt bei seinem Team als Vorbild in Sachen Einsatz. Gegen Rapid II traf der Deutsche erstmals in dieser Saison, verspürte dabei große Erleichterung. Für die Lustenauer schaut es jetzt sehr gut aus – die Konkurrenz aus St. Pölten dagegen ist unter Druck.

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Die Austria hat in den zwei letzten Runden voll in die Spur gefunden und mit dem 3:0 gegen Rapid II erneut ein deutliches Statement in Sachen Aufstieg gesetzt. Fakt ist, dass St. Pölten im heutigen Sonntagsspiel gegen Liefering bereits ordentlich unter Druck steht. Spielerisch gibt es in der Liga stärkere Teams als Lustenau, doch die Mader-Elf scheint im Finish auf die richtigen Tugenden zu setzen. Nämlich, dass man auf dem Platz alles lässt, was man hat, wie es Torschütze Lenn Jastremski zusammenfasste. Der Deutsche ist dafür das beste Beispiel. Auch wenn es nicht klappt, lässt er sich nicht hängen. „Er ist auch im Training ein richtiges Mentalitätsmonster“, lobt Trainer Markus Mader den vorbildlichen Einsatz des 25-Jährigen.

Ursprünglich als typischer Mittelstürmer geholt, hat sich Jastremski in der Rolle des unermüdlichen Rackerers, der in jedem Match viele Kilometer abspult, etabliert. Dass er nun endlich auch traf, macht die Brust zusätzlich breiter. „Ich will mein Bestmögliches beitragen, dass wir gewinnen“, bleibt der 1,90 Meter große Hüne bescheiden. „Jetzt zählen nur noch Siege, deshalb müssen wir jedes Spiel so angehen wie gegen St. Pölten oder Rapid II.“

Auch Verteidiger Robin Voisine (am Boden) traf gegen Rapids Fohlen.
Auch Verteidiger Robin Voisine (am Boden) traf gegen Rapids Fohlen.(Bild: GEPA)

13 verschiedene Schützen
Leidenschaft, Kampfkraft, Einsatz pur – nur so schafft Lustenau das große Ziel. Statt des typischen Goalgetters setzt der Coach beim Tore schießen auf die Variabilität. Gleich 13 verschiedene Torschützen unterstreichen dies. So trug sich am Freitag erstmals in dieser Saison Nico Gorzel mit dem 3:0 in diese Liste ein. Bezeichnend auch, dass die Treffer durch einen Stürmer (Jastremski), Verteidiger (Voisine) und Mittelfeldspieler (Gorzel) erzielt wurden. Auch die Standardsituationen sind zu einer Lustenauer Waffe geworden. „Mein Trainerteam lässt sich da immer wieder etwas Neues einfallen, was sie mit der Mannschaft üben“, erklärt Mader.

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