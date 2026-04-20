Das Premierentor fiel ausgerechnet am Geburtstag

Sein letztes Tor in der Bundesliga erzielte Ingolitsch für St. Pölten im Jahr 2020 – damals gegen Altach. „Das war mein Abschiedsspiel für St. Pölten und ebenso ein schönes Tor wie jetzt das gegen Tirol. Ich bin froh, endlich wieder einmal getroffen zu haben“, meinte der Scorer zu seinem Treffer in der zweiten Minute, „ich finde, wir hatten das Spiel 60 Minuten lang unter Kontrolle und müssen es früher entscheiden. Wir hatten viele Umschaltsituationen, aus denen wir zu wenig kreiert haben. Dazu kommt, dass die letzten 30 Minuten zu passiv waren und wir so den Gegner unnötig stark gemacht haben“, analysierte der 29-Jährige das 2:2-Remis in Innsbruck.