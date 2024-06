Was der „BRI“ über Ihr Körpergewicht verrät

Spätestens bei der jährlichen Vorsorgeuntersuchung des Hausarztes kommt er zur Sprache: Der BMI teilt Menschen grob in unter- (BMI < 18,5), normal- (18,5-25) und übergewichtig (25-30) bis adipös (>30) – also krankhaft fettleibig – ein. Letzteres ist in Österreich eher die Regel denn die Ausnahme: Laut aktuellen Zahlen der Adipositas Allianz sowie der Österreichischen Gesundheitskasse vom Februar sind hierzulande 41 Prozent der Männer und 27 Prozent der Frauen übergewichtig, 18 bzw. 15 Prozent adipös.