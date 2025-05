„Erstes Mal ein Messer dabei“ – und stach schon zu

„Und dann ist das eine in das andere übergegangen. Er ist nachgelaufen in einer Art Blackout und hat zugestochen“, so Anwalt Andreas Schweitzer, der den Burschen verteidigt. Der 14-Jährige kam glücklicherweise glimpflich davon und wurde nicht schwer verletzt. Aber: „Natürlich, so ein Stich in den Rücken ist gar nicht gut“, gibt Schweitzer zu. Sein Mandant sei jedoch von sich selber überrascht, dass er zu so etwas fähig war.