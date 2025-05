Trainerlegende Gregg Popovich erklärt Rücktritt

In 29 Jahren als Chefcoach der Spurs feierte Popovich 1.422 Siege in der regulären Spielzeit und damit mehr als jeder andere Trainer in der NBA. Kein Coach war länger bei nur einem Club als er. Außerdem trainierte er die US-Auswahl, die bei den Olympischen Spielen in Tokio 2021 Gold gewann. Für seine Erfolge wurde er 2023 in die Hall of Fame aufgenommen.