Was ist dran an der Panik vor Parasiten im Darm?

Influencer schwärmen von angeblichen Erfolgen der Pflanzen-Wurmkuren und einem gesteigerten Wohlbefinden. Doch gerade, wenn es um die eigene Gesundheit geht, sollte man besser nicht alles glauben, was einem im Internet erzählt wird. Denn die ein oder andere Empfehlung zur Selbstbehandlung kann im besseren Fall komplett unnötig, im schlechtesten Fall sogar schädlich sein. Krone+ wollte daher wissen: Was ist dran an dem Hype? Einer, der es wissen muss, ist Parasitologe Univ.-Prof. Dr. Herbert Auer.