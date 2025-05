Lkw-Lenker mit 2,18 Promille fuhr Schlangenlinien

Mehrere Leitbaken touchiert

Als der Streifenwagen aufgeholt hatte, erkannten die Beamten, dass der Sattelanhänger am Heck ebenfalls beschädigt ist und der Unterfahrschutz auf einer Seite lose herunterhängt. Der nach wie vor verkehrsgefährdend in Schlangenlinien fahrende Sattelschlepper touchierte daraufhin mehrere Leitbaken am rechten Fahrbahnrand.