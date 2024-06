So schön bejubelt Linz den historischen Erfolg!

Dieser Abend geht in die Geschichte ein! Die Linz-Handballer feierten in Hard den ersten Meistertitel seit 28 Jahren! Die „Krone“ hat die besten Jubel-Bilder der Oberösterreicher, die den Showdown nach Verlängerung in Hard mit 31:30 gewannen und sich als Grunddurchgangsachter auf den Thron warfen!