Für welche Berufe empfinden Sie Bewunderung?

Es gibt viele Berufe, die oft im Hintergrund bleiben, aber dennoch von unschätzbarer Bedeutung für die Gesellschaft sind. Dabei sind es meist gerade solche Jobs, die besonders herausfordernd sind. Ohne engagierte Menschen in diesen Bereichen würde vieles nicht so gut funktionieren, wie wir es gewohnt sind. Welche Berufe schätzen Sie besonders wert und haben in Ihren Augen mehr Bewunderung verdient?