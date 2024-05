Berufswechsel im hohen Alter: Wie vorgehen?

Arbeitslos zu werden ist keine schöne Erfahrung, egal, in welchem Alter. Jedoch stehen gerade ältere Arbeitssuchende vor anderen Herausforderungen als junge. Die heutige schnelllebige Arbeitswelt an sich ist schon herausfordernd und viele Betriebe sträuben sich regelrecht, Älteren einen Job anzubieten, was oft auch mit der Qualifikation oder den befürchteten Ansprüchen zusammenhängt. Was sind Ihre Gedanken dazu?