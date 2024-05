So viel kostet das halbe Kilo Erdbeeren heuer

„Weil die Erdbeeren heuer schon so bald zu reifen begonnen haben, mussten wir das Stroh schon früh ausbringen“, so Rudolf Wiesmayr vom Meindlhumerhof in Scharten. „Mit der Kälte war das ein großes Problem, weil das Stroh die Bodenwärme isolierte.“ Glücklicherweise konnte der Obstbauer durch ein Vlies die Pflanzen vor den leichten Minusgraden schützen, sodass die meisten Erdbeeren überlebten.