More Than Just Genital Warts
HPV infection also means danger for men!
About 80 percent of Austrians contract human papillomavirus (HPV)—mostly through sexual intercourse. This can lead to a range of extremely unpleasant and even life-threatening conditions. The focus is primarily on women, and it is often underestimated that men are just as affected.
An infection with the human papillomavirus (HPV) usually goes unnoticed and can trigger various diseases depending on the virus type (more than 200 types are known). Most of these are harmless, but malignant diseases can also develop—not only in the genital area. Numerous studies have shown that HPV infections also occur in men and pose a risk to health and fertility.
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