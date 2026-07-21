Skandal-Viehhändler verschifft weiterhin Rinder

Gesetze greifen nicht

Damals wurden die Rinder viel zu spät verladen und waren zum Teil hochträchtig. Laut einem Dokument der türkischen Behörden wurden schließlich 140 Kälber während der Reise geboren. 50 von ihnen wurden an Bord gefunden, 90 Kälber waren verschwunden – möglicherweise im Meer entsorgt, vermuten Tierschützerinnen. Doch hier greift kein Gesetz: Die Spiridon II fuhr unter der Flagge des afrikanischen Staats Togo, mit Rindern, die von einem Österreicher verkauft wurden, von Uruguay in die Türkei.