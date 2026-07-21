Siegerfotos: Spanien und FIFA pfeifen auf Trump

Wie schon nach dem Klub-WM-Finale im Vorjahr wollte Trump die Bühne für die ersten Siegerfotos nicht verlassen. Erst nach einigen Sekunden wurde er von FIFA-Präsident Gianni Infantino sanft zur Seite begleitet. Trump unterhielt sich noch mit einigen spanischen Spielern und ließ es sich auch nicht nehmen, am rechten Rand zu posieren.