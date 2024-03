BMW X2/iX2: Viel mehr Charakter - etwas zu viel?

So gibt der M35i xDrive das Raubein, tritt spontan an, tönt nach draußen per Klappenauspuff, nervt aber mit übertriebener Härte. Über schlechte Straßen hoppelt er regelrecht drüber und gibt Schläge an die für BMW-Verhältnisse ziemlich gefühllose Lenkung weiter. Die Torsen-Sperre hilft aber, die Kraft auf die Straße zu bringen. Und davon gibt’s viel: 300 PS holt der Turbo-Vierzylinder aus seinen zwei Litern, dazu 400 Nm ab 2000 Touren (50 Nm weniger als beim Vorgänger). Standardsprint: 5,4 Sekunden, Spitze: 250 km/h. Geschaltet wird per Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe, das manchmal erstaunlich hilflos wirkt.