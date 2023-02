BMW X1: Trotz Wagnis im Innenraum einer für alle?

Der Antrieb: Stark und unauffällig

Der Antrieb an sich ist spritzig, schon bei 1500 Touren liegt das maximale Systemdrehmoment von 360Nm an. In 7,1 Sekunden beschleunigt der BMW auf Tempo 100, was sehr ok ist für ein DIN-Leergewicht von 1655 kg. Das Höchsttempo liegt bei 233 km/h, der Testverbrauch bei 7,9 l/100 km (WLTP: 7,2 l/100 km).