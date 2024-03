Foren-Mythen: Der Nutzen der Corona-Impfstoffe

Der positive Beitrag von Impfungen für die allgemeine Gesundheit der Gesellschaft steht außer Frage. Sie dämmen die Ausbreitung von Infektionskrankheiten ein und schützen nicht nur die Geimpften, sondern auch diejenigen, die nicht geimpft werden können, durch Herdenimmunität. Innovative Impfverfahren können hier große Fortschritte bringen, wie sich bei der mRNA-Technologie zeigt. Diese wurde nicht ohne Grund mit dem Medizin-Nobelpreis ausgezeichnet. Mittlerweile soll auch eine Impfung gegen Hautkrebs in Reichweite sein. Die Bedeutung von Impfungen kann jedenfalls nicht oft genug hervorgehoben werden. Wohl auch aufgrund der Corona-Pandemie und den Falschinformationen, die in diesem Zusammenhang kursierten, besteht in Österreich bei Impfungen aber Aufholbedarf, nicht nur, was Masern betrifft.