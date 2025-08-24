Flambierter Ferrari F355: 170.000 Euro Schaden

Diese automobile Liebe war nicht nur heiß, sondern auch teuer: In Neuhaus am Inn - das ist der bayrische Nachbarort von Schärding - brannte am Samstag ein Ferrari F355 aus. Der Schaden ist enorm, beträgt 170.000 Euro.
Am Samstag um 17.30 Uhr war ein 63-Jähriger mit seinem Ferrari F355, in Neuhaus am Inn, das direkt gegenüber von Schärding, unterwegs. Im Rückspiegel sah der Lenker plötzlich Flammen. Der 63-Jährige blieb daraufhin am Raiffeisenplatz stehen. Kurze Zeit später geriet der Ferrari in Vollbrand.
Der Lenker konnte den Ferrari noch rechtzeitig verlassen und blieb unverletzt. Das Fahrzeug brannte total aus. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 170.000 Euro. Die Feuerwehr löschte den Brand. Es wird von einem technischen Defekt ausgegangen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.