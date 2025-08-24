Flambierter Ferrari F355: 170.000 Euro Schaden

Am Samstag um 17.30 Uhr war ein 63-Jähriger mit seinem Ferrari F355, in Neuhaus am Inn, das direkt gegenüber von Schärding, unterwegs. Im Rückspiegel sah der Lenker plötzlich Flammen. Der 63-Jährige blieb daraufhin am Raiffeisenplatz stehen. Kurze Zeit später geriet der Ferrari in Vollbrand.