Linzer Krone-Fest

Clueso: „Die Ösis sind so gechillt!“

24.08.2025 13:59
Drei Tage lang Musik, Party und gute Stimmung beim Linzer Krone Fest. Am zweiten Tag heizte der deutsche Superstar Clueso den tausenden von Fans ein, und outete sich dabei als großer Österreich-Fan. Kein Wunder, dass er und die anderen Acts sich pudelwohl in Linz fühlten. Mehr dazu im Video.

