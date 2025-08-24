Das ist über den mutmaßlichen Mörder bekannt

Wie berichtet, war der Mann am Mittwoch festgenommen worden. Bei dem Verdächtigen handelt es sich um einen Obdachlosen, dessen Nationalität unklar ist. Die Ermittlerinnen und Ermittler fanden inzwischen heraus, dass es Verbindungen von ihm zu allen vier männlichen Opfern gab. Wegen eines Diebstahls sollte dem 20-Jährigen im September der Prozess gemacht werden. Zunächst hieß es noch, dass der Tatverdächtige 24 Jahre alt und Algerier sei.