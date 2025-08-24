Biker fuhr Bekanntem auf: mit Heli ins Krankenhaus

Beim Abbiegen seinen Bekannten übersehen hatte ein 64-jähriger Motorradfahrer in der Scheffau bei Markt Schellenberg (Bayern) am Sonntag. Dabei wurde er so schwer verletzt, dass ihn der Rettungshubschrauber Christoph 14 in das Klinikum Traunstein flog. Auch die zweite Person wurde verletzt.