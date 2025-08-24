Biker fuhr Bekanntem auf: mit Heli ins Krankenhaus

Beim Abbiegen seinen Bekannten übersehen hatte ein 64-jähriger Motorradfahrer in der Scheffau bei Markt Schellenberg (Bayern) am Sonntag. Dabei wurde er so schwer verletzt, dass ihn der Rettungshubschrauber Christoph 14 in das Klinikum Traunstein flog. Auch die zweite Person wurde verletzt.
Warum der Mann zu spät erkannte, dass sein Begleiter links abbiegen wollte, war zunächst unbekannt. Klar ist, dass beide auf dem Weg in Richtung Scheffau waren, als der Unfall passierte.
Neben dem Berchtesgadener Roten Kreuz mit einem Rettungswagen, einer Notärztin, der Schnell-Einsatz-Gruppe (SEG) und der Rotkreuz-Bereitschaft aus Berchtesgaden rückte auch ein Rettungswagen aus Hallein an. Die Straße musste für die Rettungsarbeiten komplett gesperrt werden.
