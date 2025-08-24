Gondel in Venedig kippt wegen Selfies um

Bereits im Mai hatte sich ein ähnlicher Unfall auf dem Canal Grande ereignet, wenige Meter von der Rialto-Brücke entfernt. Damals wurden die Touristinnen und Touristen ebenfalls beschuldigt, das Gleichgewicht in der Gondel gestört zu haben, um ein Selfie zu machen. Auch der Gondoliere landete im Wasser. Die Szene wurde von zahlreichen Touristinnen und Touristen beobachtet sowie von den Überwachungskameras aufgezeichnet.