„Bad“ für Touristen
Gondel in Venedig kippt wegen Selfies um
Am Sonntag ist eine Gondel in Venedig umgekippt. Auslöser war vermutlich eine plötzliche Bewegung der Passagierinnen und Passagiere, die Selfies oder Videos machten. Laut Berichten wurde das Ruderboot daher aus dem Gleichgewicht gebracht.
Die Touristinnen, Touristen und der Gondoliere fielen in den Kanal und nahmen ein „unfreiwilliges Bad“. Um wieder ans Ufer zu gelangen, mussten sie sich an vertäuten Booten oder an Fenstergittern der Häuser entlang des Wassers festhalten.
Ein Video von dem Vorfall wurde in kürzester Zeit zigfach geteilt, zum Beispiel von der Tageszeitung „La Repubblica“. Zu sehen ist unter anderem, wie sich die gekenterten Menschen gegenseitig helfen.
Hier sehen Sie ein Video von dem Vorfall:
Bereits im Mai hatte sich ein ähnlicher Unfall auf dem Canal Grande ereignet, wenige Meter von der Rialto-Brücke entfernt. Damals wurden die Touristinnen und Touristen ebenfalls beschuldigt, das Gleichgewicht in der Gondel gestört zu haben, um ein Selfie zu machen. Auch der Gondoliere landete im Wasser. Die Szene wurde von zahlreichen Touristinnen und Touristen beobachtet sowie von den Überwachungskameras aufgezeichnet.
