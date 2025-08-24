Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Bad“ für Touristen

Gondel in Venedig kippt wegen Selfies um

Ausland
24.08.2025 19:31
In Venedig ist eine Gondel durch Selfies aus dem Gleichgewicht gebracht worden und umgekippt ...
In Venedig ist eine Gondel durch Selfies aus dem Gleichgewicht gebracht worden und umgekippt (Symbolbild).(Bild: Groh Klemens)

Am Sonntag ist eine Gondel in Venedig umgekippt. Auslöser war vermutlich eine plötzliche Bewegung der Passagierinnen und Passagiere, die Selfies oder Videos machten. Laut Berichten wurde das Ruderboot daher aus dem Gleichgewicht gebracht.

0 Kommentare

Die Touristinnen, Touristen und der Gondoliere fielen in den Kanal und nahmen ein „unfreiwilliges Bad“. Um wieder ans Ufer zu gelangen, mussten sie sich an vertäuten Booten oder an Fenstergittern der Häuser entlang des Wassers festhalten.

Ein Video von dem Vorfall wurde in kürzester Zeit zigfach geteilt, zum Beispiel von der Tageszeitung „La Repubblica“. Zu sehen ist unter anderem, wie sich die gekenterten Menschen gegenseitig helfen.

Hier sehen Sie ein Video von dem Vorfall:

Bereits im Mai hatte sich ein ähnlicher Unfall auf dem Canal Grande ereignet, wenige Meter von der Rialto-Brücke entfernt. Damals wurden die Touristinnen und Touristen ebenfalls beschuldigt, das Gleichgewicht in der Gondel gestört zu haben, um ein Selfie zu machen. Auch der Gondoliere landete im Wasser. Die Szene wurde von zahlreichen Touristinnen und Touristen beobachtet sowie von den Überwachungskameras aufgezeichnet.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Venedig
Wasser
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf