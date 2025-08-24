Austria-Krise: „Der Trainer ist die ärmste Sau“

Fassungslos dann nicht nur die pfeifenden Fans, sondern auch die Austrianer bei den Interviews. Sportdirektor Manuel Ortlechner und Trainer Stephan Helm zogen sich nach Schlusspfiff zu einer Besprechung zurück. Fazit: Helm genießt (noch) Rückendeckung, gegen Altach muss es am Sonntag aber dann klappen. „Der Trainer ist die ärmste Sau“, meinte Stürmer Eggestein. „Wir Spieler stehen auf dem Platz, machen zu viele billige Fehler und laden den Gegner zum Toreschießen ein.“