Austria-Krise: „Der Trainer ist die ärmste Sau“

Vorne harmlos, hinten klingelt es fast bei jeder Gelegenheit. Austrias Trainer Stephan Helm genießt trotz 1:3 gegen Hartberg (noch) Rückendeckung.
Wie reagiert die Austria auf den miserablen Saisonstart? Und auf den Abgang von Dominik Fitz? Mit dem nächsten billigen Gegentor – Elias Havel durfte aus 17 Metern abziehen, 1:0 für Hartberg (12.).
Die Austria rackerte – aber das Fehlen von Selbstvertrauen, Durchschlagskraft und spielerischer Qualität waren nicht zu übersehen. Wirklich in die Hand nahm die Sache keiner. Beziehungsweise wurden die Offensivbemühungen meist durch (teils haarsträubende) Fehlpässe im Keim erstickt.
Nach der Pause wurde die Austria zart druckvoller, Johannes Eggestein ließ die große Ausgleichschance liegen (52.). Der nächste Nackenschlag: Patrik Mijic entwischte der Austria-Abwehr, vollendete zum 0:2 (63.). Passend: Nach Hartberg-Abwehrschnitzer traf Sanel Saljic auch das leere Tor nicht (67.). Joker Lukas Fridrikas legte noch einen drauf – 0:3 (73.). Erst mit der letzten Aktion gab’s Austrias Ehrentor, Manfred Fischer traf per Kopf (93.) – bedeutungslos.
Fassungslos dann nicht nur die pfeifenden Fans, sondern auch die Austrianer bei den Interviews. Sportdirektor Manuel Ortlechner und Trainer Stephan Helm zogen sich nach Schlusspfiff zu einer Besprechung zurück. Fazit: Helm genießt (noch) Rückendeckung, gegen Altach muss es am Sonntag aber dann klappen. „Der Trainer ist die ärmste Sau“, meinte Stürmer Eggestein. „Wir Spieler stehen auf dem Platz, machen zu viele billige Fehler und laden den Gegner zum Toreschießen ein.“
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.