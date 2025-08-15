Nach Kratky-Aus: Wie wird es mit Ö3 weitergehen?

Ein Paukenschlag in der österreichischen Medienlandschaft: Nach fast 34 Jahren beendet Robert Kratky, die morgendliche Radiostimme der Nation und unangefochtener Gagenkaiser des ORF, seine Tätigkeit bei Ö3. Offiziell aus gesundheitlichen Gründen und im Sinne seiner mentalen Gesundheit. Was wird von ihm bleiben und wie wird es jetzt mit Ö3 weitergehen?
Mit seinem Abgang endet eine Ära und wirft gleichzeitig wichtige Fragen auf. Nicht nur die beachtliche Gage, die selbst seine Chefs übersteigt, sorgt für Diskussionen, sondern auch die Umstände seines Abschieds, der auf totale Erschöpfung und eine Sinnkrise hindeutet.
Vom Frühaufsteher zum Ausgebrannten
Was für Robert Kratky als unverzichtbarer Start in den Tag für Millionen Österreicher begann, endete nun in einem überraschenden Rücktritt aus gesundheitlichen Gründen. Fast 34 Jahre im Dienst, davon viele als „Wecker“-Moderator, forderten ihren Tribut.
Was kommt danach?
Der Abschied von Robert Kratky stellt Ö3 vor eine neue Herausforderung. Eine Ära geht zu Ende, und eine Neuausrichtung scheint unumgänglich. Wer soll die Nachfolge antreten? Kratky selbst wünschte sich in der Vergangenheit eine Frau als Nachfolgerin. Wie wird Ö3 auf diesen Wunsch reagieren? Die Entscheidung hat weitreichende Folgen für das gesamte Senderprofil. Sie betrifft nicht nur die morgendliche Sendung, sondern auch die zukünftige Strategie des Senders.
Welche Stimme soll die Nation künftig wecken? Eine altbekannte oder ein neues, frisches Gesicht? Soll der „Ö3-Wecker“ seinen Charakter behalten oder radikal verändert werden? Diskutieren Sie mit: Was wird von Robert Kratky bleiben und wie sollte es nun mit dem „Ö3-Wecker“ und dem Sender weitergehen? Wir freuen uns auf Ihre Meinung in den Kommentaren!
