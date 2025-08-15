Vorteilswelt
Nach Kratky-Aus: Wie wird es mit Ö3 weitergehen?

Community
15.08.2025 12:38
„Wecker der Nation“: Ö3-Moderator Robert Kratky
„Wecker der Nation“: Ö3-Moderator Robert Kratky(Bild: APA/Roman Zach-Kiesling)

Ein Paukenschlag in der österreichischen Medienlandschaft: Nach fast 34 Jahren beendet Robert Kratky, die morgendliche Radiostimme der Nation und unangefochtener Gagenkaiser des ORF, seine Tätigkeit bei Ö3. Offiziell aus gesundheitlichen Gründen und im Sinne seiner mentalen Gesundheit. Was wird von ihm bleiben und wie wird es jetzt mit Ö3 weitergehen?

0 Kommentare

Mit seinem Abgang endet eine Ära und wirft gleichzeitig wichtige Fragen auf. Nicht nur die beachtliche Gage, die selbst seine Chefs übersteigt, sorgt für Diskussionen, sondern auch die Umstände seines Abschieds, der auf totale Erschöpfung und eine Sinnkrise hindeutet.

Vom Frühaufsteher zum Ausgebrannten
Was für Robert Kratky als unverzichtbarer Start in den Tag für Millionen Österreicher begann, endete nun in einem überraschenden Rücktritt aus gesundheitlichen Gründen. Fast 34 Jahre im Dienst, davon viele als „Wecker“-Moderator, forderten ihren Tribut.

Lesen Sie auch:
Forenecho
ORF-Gagen: „Wo ist da die Leistung?“
31.03.2025
Krone Plus Logo
Gagen auf Cent genau
Die komplette ORF-Liste – und ein 61.000-Euro-Plus
31.03.2025
Forum
Was wäre Ihr ORF-Traumprogramm?
12.01.2025

Was kommt danach?
Der Abschied von Robert Kratky stellt Ö3 vor eine neue Herausforderung. Eine Ära geht zu Ende, und eine Neuausrichtung scheint unumgänglich. Wer soll die Nachfolge antreten? Kratky selbst wünschte sich in der Vergangenheit eine Frau als Nachfolgerin. Wie wird Ö3 auf diesen Wunsch reagieren? Die Entscheidung hat weitreichende Folgen für das gesamte Senderprofil. Sie betrifft nicht nur die morgendliche Sendung, sondern auch die zukünftige Strategie des Senders.

Welche Stimme soll die Nation künftig wecken? Eine altbekannte oder ein neues, frisches Gesicht? Soll der „Ö3-Wecker“ seinen Charakter behalten oder radikal verändert werden? Diskutieren Sie mit: Was wird von Robert Kratky bleiben und wie sollte es nun mit dem „Ö3-Wecker“ und dem Sender weitergehen? Wir freuen uns auf Ihre Meinung in den Kommentaren!

Porträt von Thomas Brauner
Thomas Brauner
Ähnliche Themen
Robert Kratky
ORFÖ3
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

