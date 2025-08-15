Nach Kratky-Aus: Wie wird es mit Ö3 weitergehen?

Was kommt danach?

Der Abschied von Robert Kratky stellt Ö3 vor eine neue Herausforderung. Eine Ära geht zu Ende, und eine Neuausrichtung scheint unumgänglich. Wer soll die Nachfolge antreten? Kratky selbst wünschte sich in der Vergangenheit eine Frau als Nachfolgerin. Wie wird Ö3 auf diesen Wunsch reagieren? Die Entscheidung hat weitreichende Folgen für das gesamte Senderprofil. Sie betrifft nicht nur die morgendliche Sendung, sondern auch die zukünftige Strategie des Senders.