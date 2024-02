Foren-Mythen: „Gentherapie“ und „Notfallzulassung“

Wir haben hier die vier am häufigsten auftretenden Behauptungen zusammengeführt und wollen nun einzeln auf diese eingehen. Eingangs müssen wir dafür aber ein paar grundlegende Fakten zu den Corona-Impfungen klarstellen. Es ist zu betonen, dass sich über die Jahre hinweg, in denen wir mit Corona konfrontiert sind, natürlich auch auf diesem Teilgebiet einiges getan hat. So wird die Entwicklung der Coronavirus-Varianten laufend überwacht und die Impfstoffe werden entsprechend angepasst. In Österreich wurden verschiedene Arten von COVID-19-Impfstoffen verwendet. Die neuartigen mRNA-Impfstoffe sorgten dabei für besonders große Aufregung, da diese im Zuge zur Erforschung von Corona erst zugelassen wurden.