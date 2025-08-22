10 Jahre Asyldebatte – Wie blicken Sie zurück?

Und Sie?

Wie blicken Sie auf die Flüchtlingskrise von 2015 zurück?

Hat sich Österreich durch die Ereignisse positiv oder negativ verändert? Hat Ihr Vertrauen in Politik und Institutionen zugenommen oder gelitten? Wie sehen Sie Integration heute – gelungen oder gescheitert? Welche Lehren sollte Österreich aus den letzten zehn Jahren ziehen?

Diskutieren Sie mit!