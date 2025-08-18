Niedriglohn statt Stütze: Würden Sie arbeiten?

Trotz Berufserfahrung in endlosen Kursketten gefangen: Eine aktuelle AMS-Studie zeigt, dass vor allem geflüchtete Syrer große Schwierigkeiten beim Berufseinstieg haben. Oft fehlen die Anreize, wenn die Entlohnung angebotener Stellen kaum einen Unterschied zur Sozialhilfe macht. Doch das Problem betrifft nicht nur Zuwanderer. Auch viele Österreicherinnen und Österreicher stehen vor der Frage: „Warum soll ich arbeiten gehen, wenn ich genauso gut vom Staat leben kann?“ Um eigenes Geld, Selbstwert und Unabhängigkeit zu verdienen, würden manche darauf antworten. Aber wie sehen Sie das: Lohnt es sich, schlecht bezahlte Jobs anzunehmen, oder ist es nachvollziehbar, staatliche Unterstützung in Anspruch zu nehmen?