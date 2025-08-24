SCR Altach gegen Grazer AK, LIVE ab 17 Uhr

In der Vorsaison konnte Altach in vier Spielen lediglich zwei Unentschieden gegen den Aufsteiger holen, das soll sich am Sonntag ändern. Vor Heimpublikum peilt der noch ungeschlagene Überraschungs-Tabellenführer den dritten „Dreier“ im vierten Ligaspiel an. „Wir wollen den Erfolgslauf auf der Welle, auf der wir gerade reiten, einfach fortsetzen“, betonte Verteidiger Sandro Ingolitsch. Sein Bruder und Trainer Fabio Ingolitsch warnte aller Euphorie zum Trotz vor den Rotjacken: „Sie haben sich im Sommer gut verstärkt, es wird ein harter Brocken für uns.“