SCR Altach gegen Grazer AK, LIVE ab 17 Uhr

Vierter Spieltag in der heimischen Fußball-Bundesliga. Überraschungsteam Altach empfängt den GAK. Wir berichten live – siehe Ticker unten.
Hier der LIVETICKER:
In der Vorsaison konnte Altach in vier Spielen lediglich zwei Unentschieden gegen den Aufsteiger holen, das soll sich am Sonntag ändern. Vor Heimpublikum peilt der noch ungeschlagene Überraschungs-Tabellenführer den dritten „Dreier“ im vierten Ligaspiel an. „Wir wollen den Erfolgslauf auf der Welle, auf der wir gerade reiten, einfach fortsetzen“, betonte Verteidiger Sandro Ingolitsch. Sein Bruder und Trainer Fabio Ingolitsch warnte aller Euphorie zum Trotz vor den Rotjacken: „Sie haben sich im Sommer gut verstärkt, es wird ein harter Brocken für uns.“
Der GAK wartet noch auf den ersten Sieg in der laufenden Saison. Immerhin holte man zwei Remis gegen die Austria und die WSG Tirol, das 0:5 in Salzburg fand nach frühem Ausschluss des auch gegen Altach gesperrten Sadik Fofana quasi außer Konkurrenz statt. „Sieben Punkte hätte ich auch gerne“, meinte Feldhofer im Hinblick auf die Altacher. Der Steirer hoffte auf einen mutigen Auftritt. „Wir müssen einfach die Gier und den Hunger haben, in Altach siegen zu wollen. Wir sind in der Lage, Altach zu fordern.“
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.