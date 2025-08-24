Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Berechenbarkeit“

Von der Leyen verteidigt Zoll-Deal mit Trump

Außenpolitik
24.08.2025 21:24
Von links: EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen und US-Präsident Donald Trump
Von links: EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen und US-Präsident Donald Trump(Bild: AFP)

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat den Zoll-Deal mit US-Präsident Donald Trump verteidigt. Es handle sich um eine „bewusste Entscheidung – Stabilität und Berechenbarkeit statt Eskalation und Konfrontation“, schrieb von der Leyen.

0 Kommentare

„Stellen Sie sich nur einmal vor, die beiden größten Wirtschaftsmächte der demokratischen Welt hätten sich nicht geeinigt und einen Handelskrieg begonnen – gefeiert worden wäre das einzig und allein in Moskau und Peking“, heißt es in ihrem Gastbeitrag für die Frankfurter Allgemeine Zeitung (Montag). Der Deal sei zwar nicht perfekt, aber stark. „Mit Vergeltungszöllen unsererseits würden wir Gefahr laufen, einen teuren Handelskrieg mit negativen Folgen für unsere Beschäftigten, Verbraucher und unsere Industrie zu befeuern“, ist die EU-Kommissionspräsidentin überzeugt.

Die Regierung der Vereinigten Staaten hat bessere Konditionen durchgesetzt als für europäische Unternehmen. Ohne Einigung wären ab dem 1. August US-Zölle in der Höhe von 30 Prozent fällig gewesen. Zudem bestand die Sorge, Trump könne im Fall eines verschärften Konflikts neue Drohkulissen aufbauen.

Zitat Icon

Stellen Sie sich nur einmal vor, die beiden größten Wirtschaftsmächte der demokratischen Welt hätten sich nicht geeinigt und einen Handelskrieg begonnen – gefeiert worden wäre das einzig und allein in Moskau und Peking.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen

Wie berichtet, hatten von der Leyen und Trump den Deal Ende Juli in Schottland vereinbart, zunächst nur mündlich. Anschließend folgte ein Abkommen, demnach der US-Zoll von 15 Prozent für die meisten europäischen Produkte gilt. Auch die europäischen Autobauer können mit einem Zoll von 15 Prozent kalkulieren statt der noch geltenden 27,5 Prozent. Zölle auf Industriegüter sollen vollständig abgeschafft werden, Barrieren für den Import von bestimmten Lebensmitteln fallen.

Lesen Sie auch:
EU-Chefin Ursula von der Leyen und US-Präsident Donald Trump Ende Juli bei den ...
Schriftliche Einigung
Trump senkt Auto-Zölle, aber nur wenn EU handelt
21.08.2025
„Für alle schlecht“
So hart trifft Zoll-Deal Österreichs Wirtschaft
28.07.2025
Das sind die Details
Trump & von der Leyen verkünden: Zoll-Deal steht!
27.07.2025

Erklärung nicht verbindlich
Die EU sichert Trump zudem zu, bis zum Ende von dessen Amtszeit US-Energie im Wert von 750 Mrd. Dollar (umgerechnet 646 Milliarden Euro) zu kaufen. Zusätzlich verspricht die EU Trump, in den kommenden Jahren weitere 600 Milliarden Dollar in den USA zu investieren. Rechtsverbindlich ist die gemeinsame Erklärung nicht.

Von der Leyen sagte, in den vergangenen Monaten auch Handelsvereinbarungen mit Mexiko und dem Mercosur geschlossen zu haben. Zudem seien Gespräche mit Indonesien abgeschlossen und bis zum Ende des Jahres solle es eine Einigung mit Indien geben.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Deutschlands Vizekanzler Lars Klingbeil auf einem Parteitag der SPD
Unterstützt Verbot
Deutscher Vizekanzler: „AfD will anderes Land“
In Kärnten haben Ärztinnen und Ärzte am Montag gestreikt (Bild). Nun warnt die Ärztekammer, dass ...
Auf ganz Österreich
Kammer warnt: Ärztestreiks könnten sich ausweiten
In Bayern ist am Wochenende ein früherer Amokläufer bei einem Ausgang geflohen.
„Keine Gefahr mehr“
Polizei sucht nicht groß nach Amokläufer
In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Unglaublich: Vater verschwieg Sohn in Bergnot
130.230 mal gelesen
Vom Heli aus konnten die beiden Verstiegenen in der Nacht ausgemacht werden (kleines Bild).
Ausland
Unfall auf Friedhofsparkplatz: Zwillinge tot
88.243 mal gelesen
Ein Auto fuhr auf einem Friedhofsparkplatz in Krefeld in eine Gruppe von Menschen. Ein ...
Außenpolitik
Dieser „Flamingo“ soll Krieg auf den Kopf stellen
82.399 mal gelesen
Der „Flamingo“ werde bereits in hohen Stückzahlen produziert. 
Außenpolitik
Dieser „Flamingo“ soll Krieg auf den Kopf stellen
2280 mal kommentiert
Der „Flamingo“ werde bereits in hohen Stückzahlen produziert. 
Innenpolitik
Neue Forderung nach Eingriff sorgt für Wirbel
1515 mal kommentiert
Viele Senioren leben von Mindespensionen. Das Thema wird immer mehr zum Politikum – zumal in ...
Kolumnen
Die süße Phase dieser Koalition ist zu Ende
1103 mal kommentiert
Will Supermarktketten verklagen: Korinna Schumann (SPÖ)
Mehr Außenpolitik
Unterstützt Verbot
Deutscher Vizekanzler: „AfD will anderes Land“
Krone Plus Logo
Drohne, Laser & Rakete
China lässt für Parade Hightech-Waffen auffahren
„Berechenbarkeit“
Von der Leyen verteidigt Zoll-Deal mit Trump
Steuern für Konzerne
Gewessler: „Der SUV-fahrende Vorstand kriegt Geld“
Disziplinar-Urteil
Geheime Absprachen: Strafe für Kickls „General“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf