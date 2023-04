Aufruf: Wir müssen uns lebenslang impfen lassen

Viele neue Impfungen in Entwicklung

In den kommenden Jahren dürfte es viele neue Vakzine geben. „Es wird an einer Vielzahl von neuen Impfstoffen geforscht. Im Moment sind hundert Kandidatimpfstoffe in Entwicklung. 92 sind als prophylaktische Vakzine geplant, acht als therapeutische Vakzine. Elf der in Entwicklung befindlichen Impfstoffe sollen gegen Pathogene eingesetzt werden, bei denen es bereits Resistenzen gegen Antibiotika gibt. 81 Prozent sind für Erwachsene gedacht, 32 Prozent für Kinder“, sagte Renee Gallo-Daniel, Präsidentin des Verbandes der Impfstoffhersteller (ÖVIH). 52 Prozent der Kandidatvakzine sollen vor Infektionen schützen, die über die Atemwege übertragen werden, 45 Prozent überhaupt neue Indikationen (bisher nicht per Impfung verhinderbare oder behandelbare Erkrankungen) umfassen.