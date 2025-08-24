Ströck: „Politik verspricht viel und hält nichts“

In „Wiener Wissen“ auf krone.tv analysieren Wissenschaftlerinnen und Betroffene das komplexe Krankheitsbild ME/CFS, von dem hierzulande etwa 80.000 Menschen in unterschiedlichen Ausprägungen betroffen sind. Eva Untersmayr-Elsenhuber von der MedUni Wien erklärt: „Auslöser sind zumeist Viren, Bakterien und etwa Stress. Betroffen ist eine sehr heterogene Patientengruppe, die auch ‘Pacing‘ betreibt – das bewusste Haushalten mit den eigenen Energiereserven im Körper.“
Vieles geschehe daher langsam, reizarm und im Dunklen. Patienten tragen teils Sonnenbrillen oder Gehörschutz, damit keine Geräusche zu ihnen durchdringen. Gerhard Ströcks Söhne Christoph und Philipp sind beide erkrankt, Christoph erhielt 2016 die ME/CFS-Diagnose und ist heute bettlägerig: „Unser Leben hat sich völlig geändert, die Prioritäten sind nun ganz andere geworden: Christoph wurde zuerst fälschlich Depression diagnostiziert. Sein Zustand ist aber über neun Jahre immer schlechter geworden, sein Aufenthaltsraum ist abgedunkelt. Aufstehen kann er nicht mehr.“ Es existiere auch vielfach ein respektloser Umgang mit Patienten. Ströck: „PVA-Chef Winfried Pinggera spricht von Scharlatanen und Trittbrettfahrern. Und die Politik verspricht viel und hält nichts.“
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.