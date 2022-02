Nur 2 Todesfälle auf Corona-Impfung zurückzuführen

Vor allem der Einsatz von erstmals zugelassenen mRNA-Impfstoffen gegen das Coronavirus sorgte in der Bevölkerung für teils große Skepsis in Sachen möglicher Nebenwirkungen. Wie eine aktuelle Auswertung des Bundesamts für Sicherheit im Gesundheitswesen nun zeigt, können die Sorgen größtenteils ausgeräumt werden. Generell wurden nur recht wenige Todesfälle gemeldet - erst in zwei Fällen besteht auch tatsächlich ein abgeklärter Zusammenhang.